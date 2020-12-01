Asgari ücret 3 bin TL olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

İktidara seslenen Akşener, asgarî ücrete dikkat çekrek, “Bizim önerimiz şudur: Brüt asgarî ücreti 3000 liraya çıkarıp, asgarî ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani, İşverenimiz, çalıştırdığı asgarî ücretli vatandaşımızın, gelir vergisini ve SGK primini, devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de, çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece, asgarî ücretle çalışan vatandaşımızın eline, net 3000 lira geçerken, işverene olan maliyeti ise 3458 lira olmaya devam etsin. Yani; çalışanımızın eline geçen asgarî ücreti, 2325 liradan, 3000 liraya çıkaralım, ama, işverene olan maliyetini de arttırmayalım” ifadelerini kullandı.

Ankara - Fatih Karagöz

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En düşük asgari ücret bizde

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı. Asgarî ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin bir soru üzerine Öztrak, Avrupa’daki en düşük asgarî ücretin Türkiye’de olduğunu söyledi. Öztrak, “Kasım ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 517, yoksulluk sınırı 8 bin 198 lira. Asgarî ücreti geçen yılki seviyesi olan 392 dolarda tutmak için asgarî ücret bugün en az 3 bin 100 lira olmalı” dedi.