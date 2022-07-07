Asgarî ücret zammı TÜİK enflasyonunun bile gerisinde

Demokrat Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, asgari ücrete yapılan zammın, TÜİK enflasyon oranının bile altında kaldığını söyledi.

Halk TÜİK’e değil, ENAG’a inanıyor

Asgari ücrete yapılan yüzde 30 artış, enflasyon, zamlar, vatandaşın geçim sıkıntısı, olası bir enerji krizi ve NATO görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Çevik, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı verilere hiçbir güvenin kalmadığı ve kamuoyunda itibarı hayli zedelenen ‘pinokyo kurum TÜİK’ rakamlarına göre bile yılın ilk 5 ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 35. Buna karşın asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 oranında oldu. Yani; asgari ücrete yapılan zam, TÜİK enflasyon oranının bile altında kaldı. Eurostat 2022 Ocak verilerine Türkiye, 328 Euro ile Avrupa’nın en düşük asgari ücretli üçüncü ülkesi. Üstelik, açıklanan zamma rağmen yükselen kurun etkisi ile net asgari ücret 314 Euro’ya kadar düşmüş durumda” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören