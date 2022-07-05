Halk TÜİK’e değil, ENAG’a inanıyor

MetroPOLL Araştırma’na göre, halkın yüzde 69’u TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına inanmıyor.

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı anketin sonuçlarına göre, halkın yüzde 69’u ENAG’ın açıkladığı yüzde 160 enflasyon oranına inandığını söyledi. TÜİK’in açıkladığı yüzde 74 enflasyon oranına ise inananların oranı yüzde 23,9’da kaldı. Fikrim yok cevabını verenler ise yüzde 7,2. gazeteduvar’ın haberine göre,

Öte yandan AKP seçmeninin yüzde 45,8’inin de ENAG’ın açıkladığı enflasyon oranına inanmadı dikkati çekti.

Anket sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4,95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. Yurtiçi üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise haziranda aylık yüzde 6,7, yıllık ise yüzde 138,3 artış gösterdi. Enflasyon araştırma Grubu (ENAG) enflasyonu yıllık yüzde 175,55 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre aylık enflasyon ise yüzde 8,31. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4,95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. Yurtiçi üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise haziranda aylık yüzde 6,7, yıllık ise yüzde 138,3 artış gösterdi. Enflasyon araştırma Grubu (ENAG) enflasyonu yıllık yüzde 175,55 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre aylık enflasyon ise yüzde 8,31.