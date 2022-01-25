Ayrı bir ittifak yok

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sözcü Gazetesi’nden Ruhat Mengi’ye açıklamalarda bulundu.

Mengi’nin “Sizin “merkez sağı temsil eden” Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek ve DEVA partilerinin ayrı bir ittifak olarak çalışmasını tercih ettiğiniz ama diğer muhalefet partilerinin “uzlaşı ortamını zedeleyeceği ve Cumhur İttifakı’nın elini güçlendireceği” görüşünü dile getirdiğiniz doğru mu?” sorusuna Davutoğlu, “Hayır, yanlış. Ne benim böyle bir teklifim var, ne de böyle bir çalışma var, ittifak olacaksa “bir ittifak” olur, yani şu anda Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener’le konuştuğumuz konuyu söylüyorum, ayrı bir ittifak oluşması durumu yok. Benim şimdi üzerinde durduğum, 6 partinin birlikte bulunacağı bir ittifakın muhtevası, içeriği konusunda bir istişare” cevabını verdi.

Haber Merkezi