Bahçeli’den iltisaka yeni yorum

Devlet Bahçeli barınma sorunu yaşadıkları için eylem yapan öğrenciler için, “Öğrenci değil, ajan provokatörler” derken, İYİ Parti grup toplantısında konuşan kebapçı için ‘CHP-HDP iltisaklı’ dedi.

‘Türk Gençliği Büyük Kurultayı’nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısında konuşturduğu kebapçı esnafı İbrahim Çetinkaya için ‘CHP-HDP iltisaklı’ dedi. Bahçeli şöyle konuştu: “Grup kürsüsüne CHP, HDP iltisaklı kebapçı çıkarıp sözüm ona bize nazire yapan HDP’li bölücü kebapçıların gözüne girmek için bir zamanlar methiyeler düzdüğü partisini taşlayan ekmeksizler, çıkın da bir eşkıyayı kürsülerde konuşturun. Yetmez, ama evet diyorsanız irtibat halinde olduğunuz fetöcülere mikrofon verin. Öğrenci kisveli ajanlara arka çıkıyorsunuz. Türk düşmanlarının figüranı olma hiç kimseyi demokrat yapmaz. Yapsa yapsa işbirlikçi, kötü, melanetin seyisi yapar.”



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