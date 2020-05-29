Bahçeli’nin çağrısı AKP’de tartışma çıkardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi’ne ve Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’ne milletvekili transferini önlemek için “acil” yasal değişiklik yapılması çağrısı, AKP içinde tartışmaya neden oldu.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Bahçeli’nin çağrısı üzerine hukuki çalışma başlattıklarını açıkladı. Ancak parti içinde bir grup, siyasetçilerin önüne yasal düzenlemelerle engel çıkarılmasının “ters tepeceği” ve “hülleye engel olamayacağı” görüşünü savunuyor. Partide, konjonktürel gelişmelere göre kısmi bir yasa değişikliği yerine, seçim mevzuatında kapsamlı bir değişiklik yapılması gerektiği görüşü dile getiriliyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yasal engeller çıkarılarak siyaset yapmasının engellenmek istendiği hatırlatılıyor. Daha yakın örnek olarak geçen yılki İstanbul seçimleri gösteriliyor ve “Siyasete kanunla engel olmanın en büyük bedeli İstanbul” değerlendirmesi yapılıyor.

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