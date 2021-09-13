Bakan Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Veliyev ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de katıldığı görüşmede, Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin "tek millet iki devlet" anlayışıyla, haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Akar, Genelkurmay Başkanlığına atanmasından dolayı Veliyev'i tebrik ederek görevinde başarı diledi.

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