Bakanlar kendi işine baksın

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, Moskova’daki terör saldırısının failleri üç gündür Türkiye ile ilişkilendirildiğini, bunu doğrudan Rusya yaptığını hatırlatarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi.

Uzun sosyal medya hesabından şunları söyledi: “Moskova’daki terör saldırısının failleri üç gündür Türkiye ile ilişkilendiriliyor. Üstelik bunu doğrudan Rusya yapıyor. Türk Dışişlerinden de İçişlerinden de ses yok. Bu iddialar Türkiye’nin başına iş açar. (Açılmış açılacağı kadar diyebilirsiniz ama böyle devlet yönetilmez.) Sayın Hakan Fidan ve Ali Yerlikaya belediye seçimleri için dolaşmaktan vakit bulabilirseniz biraz da kendi işinizle ilgilenin. Bu mesele önemli.” İstanbul - Sedat Serdar

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