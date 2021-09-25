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25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Başbakanlığa adayım

25 Eylül 2021, Cumartesi 17:00
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir tv programında, “Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım” dedi.

Akşener, ister zamanında ister erken seçim olsun bu sistemde Cumhur İttifakı’nın seçim kazanmasının mümkün olmadığını dile getirerek, “Millet İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı olacak. Bizim istediğimiz ise seçtiğimiz Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme geçisin taşlarını döşeyecek. Biz Erdoğan’ın yerine ikinci bir Erdoğan seçmeyeceğiz. Kazanmamız ve parlamenter sisteme geçmemiz gerekiyor. Sonra parlamento seçimi olacak ve o seçimde başbakan seçilecek. Kılıçdaroğlu’nun tarif ettiği cumhurbaşkanı adayı tarifine yüzde yüz katılıyorum. Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı net bir şekilde söylüyorum. Ben başbakanlığa adayım” ifadelerini kullandı.

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