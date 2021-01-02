Başörtülülerden özür dile

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yönelik “Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor” sözlerine tepki gösterdi.

“Her halde bir kadına bundan daha ağır bir hakaret edilmez” diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Ne demek ya ‘vitrin mankeni’? Dönüp bir kendisine baksın. İnsan gerçekten üzülüyor. Oturduğun koltukla vatandaşa her türlü hakareti yapabiliyor. Ne demek vitrin mankeni. Kendi partisinden olunca hiçbir sorun yok, başka partiden olunca, vitrin mankeni... Hangi akılla, mantıkla, bilgiyle birikimle bunu söylüyor? Ben, Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum. Yazıktır, günahtır. Toplumu kavga eder hale getirmek yetmedi mi? Biraz sesini kes ya, insanlara hakaret etmekten vazgeç. Senden yana olan herkes çok iyi, karşında olan herkes düşman. Bu ülkede beraber yaşıyoruz. Bari hiç değilse 2021’in birinci gününde bu ülkenin yüzü gülsün. Allah akıl fikir versin başka ne söyleyeyim.”