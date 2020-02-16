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17 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Beş büyük derdimiz var

16 Şubat 2020, Pazar 17:15
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisince Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ankara İl Kongresi’ne katıldı.

“İdlib’de sıkıştılar. Sağa dönüyorlar olmuyor, sola dönüyorlar olmuyor” diyerek hükümetin dış politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bugün 5 temel sorunu olduğunu belirterek, “Yıllardır dile getiriyoruz. Birinci sorunumuz, demokrasi. İkinci sorunumuz, eğitim. Üçüncü sorunumuz, dış politika. Dördüncü sorunumuz, toplumsal barış. Beşinci en büyük problemimiz, ekonomi. Farklı kimlikleri, farklı inançları olabilir ama aynı bayrağın altında yaşıyorsak sorunları çözmek ve insanlara güven vermek zorundayız” diye konuştu.

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