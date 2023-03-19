Beyin göçünü önlemeliyiz

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, İzmir'de yaptığı konuşmada “Bilim politikamızı insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla birlikte yürüteceğiz. Son yıllarda giderek hızlanan ülkemizden yurt dışına beyin göçünü engellemek, tersine beyin göçünü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi bir müfredat ile donatacak, gerekli özgür düşünce ve çalışma ortamını oluşturacağız” dedi.

Şahinalp, ayrıca, "14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra uygulayacağımız bilim politikası ile Türk bilim dünyasının kaybettirilen ulusal yetkinliğini ve uluslararası saygınlığını Cumhuriyetimizin kuruluşundaki bilimsel aklın felsefesine uygun şekilde yeniden tesis edecek ve Türkiye’yi bilimsel ve teknolojik bir cazibe merkezi hâline getireceğiz. Bilim politikamızı insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla birlikte yürüteceğiz. Son yıllarda giderek hızlanan ülkemizden yurt dışına beyin göçünü engellemek, tersine beyin göçünü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi bir müfredat ile donatacak, gerekli özgür düşünce ve çalışma ortamını oluşturacağız" dedi. İzmir - anka

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.