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15 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'Bir sözcüleri dahi yok'

14 Nisan 2021, Çarşamba 21:30
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kovid-19 önlemlerine ilişkin, "Önlemler alındı, siyasiler tarafından açıklanıyor. Oysa bu bir sağlık konusu, sağlık çalışanlarının bu konuda kendi düşüncelerini ifade etmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi Üyesi Deniz Erdoğdu'yu, partisinin genel merkezindeki makamında kabul ederek, bir süre görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, pandemi süreci içerisinde TTB'nin sözlerinin çok değerli olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu değerli gözlemleri, yorumları dinlemek zorundayız. Buna bizim de ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu'nun düşüncelerini özgürce ifade edemediğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir sözcüleri dahi yok. O kadar bilim insanı normalde bir sözcü seçmesi lazım. Bir sözcü dahi seçemiyorlar. Şimdi önlemler alındı, önlemler siyasiler tarafından açıklanıyor. Oysa, bu bir sağlık konusu, sağlık çalışanlarının bu konuda kendi düşüncelerini ifade etmeleri gerekiyor."

Şebnem Korur Fincancı ise 1 Mart'ta hayata geçirilen normalleşme sürecine değinirken, bu normalleşmenin kontrolsüz şekilde yapıldığını savundu.

Fincancı, "Geldiğimiz noktada 5 dakikada bir insanı yitiriyoruz, resmi rakamlara göre 273'tü, dün. 60 bine dayandı vaka sayısı, yine resmi rakamla. Hasta sayısına bakıp zatürre oranı ile hesaplarsak 90 bine yakın vaka sayısı, ki bu yapılan sınırlı testle. Yaygın test yapılmıyor halen. Risk gruplarına düzenli test yapma buna dahil haler. Bu koşullarda Ramazanı niye bekledik? Biz martta bu artışı gördüğümüz anda aslında bir takım önlemleri almak zorundaydık." diye konuştu.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ile Adana Milletvekili Ayhan Barut eşlik etti.

AA

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