Biri reform diyor, biri mafya

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Siirt il kongresinde konuştu.

Davutoğlu, iktidarı eleştirerek, “İnsan hakları reformu yapacağız diyen Erdoğan, karşısında kimi bulsa terörist deyip karakola götüren yargı ve İç İşleri Bakanı. Hukuk reformu yapacağız diyen Erdoğan, karşısında bu mafya düzeni devam edecek diyen ortağı. Millet sizin bu ciddiyetsizliğini hak edecek ne yaptı. Bu adımları kim atıyor? Siz mi atıyorsunuz yoksa görünen ve görünmeyen ortaklarınız mı? Biriniz reform diyor diğeri statüko. Biriniz hukuk diyor diğeri mafya. Aynı iktidarın içinde birinin yaptığını diğeri yıkıyor. Hayaller reform, gerçekler beşinci sınıf mafya düzeni!” dedi. Siirt - Anka

Okunma Sayısı: 210

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.