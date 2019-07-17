Birleşme olmaz, ama ittifak mümkün

AKP kurucu üyeliğinden bir açıklama ile ayrıldığını duyuran eski Bakan Ali Babacan’ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibi ile birleşme ihtimali kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

Davutoğlu’na yakın bir siyasetçi, iki grup arasında bir birleşme olur mu?” sorusuna, “Birleşme olmaz, ama ileride bir ittifak neden olmasın. Yeni sistem buna imkan veriyor” diyerek bunun ‘söz konusu olmayacağı’ cevabını verdi. Bu arada Davutoğlu ile Babacan ekipleri arasında daha önce temaslarda bulunulduğu ancak birlikte yol almaya dair üretilen formüllere iki tarafın da sıcak bakmadığı öğrenildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, öte yandan Davutoğlu’nun kuracağı iddia edilen parti ismi için de çalışma yapıldığı öğrenildi. Çok sayıda ismin değerlendirildiği ancak kararın geniş bir istişare ile alınacağı da gelen bilgiler arasında.

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