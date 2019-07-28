'Bölgedeki gerginliğin sebebi ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılması'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "İran hiçbir zaman başka ülkelerle gerginliği başlatan taraf olmamıştır. Bölgedeki gerginliğin nedeni ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılması ve bu ülkenin kuruntudan ibaret düşünceleridir." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da ziyaretlerde bulunan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile bir araya geldi. Ruhani ve Alevi, bölgedeki gerginliği ve çözüm yollarını ele aldı. Ruhani görüşmede yaptığı konuşmada, yabancı güçlerin varlığının bölgenin güvenliğine katkı sağlamayacağını ve gerginliğin temel faktörü olduğunu belirterek, "İran hiçbir zaman başka ülkelerle gerginliği başlatan taraf olmamıştır. Bölgedeki gerginliğin ve istenmeyen gelişmelerin nedeni ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılması ve bu ülkenin kuruntudan ibaret düşünceleridir." diye konuştu. AA

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