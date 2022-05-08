DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, gittiği Balıkesir’de bir emekliyle sohbet etti.

Balıkesirli emekli, “3 bin 100 lira emekli maaşı. Bana ‘Şükret’ diyorlar. 30 sene prim ödedim, vergi ödedim. ‘Bu kadar da alıyorsun ya, şükret diyorlar” sözleriyle ekonominin durumunu anlattı. Bu sözlere cevap veren Babacan ise, “Vatandaşımız daha iyisine layık. Ama öyle olması için devletin güçlü olması lazım. Ekonominin iyi olması lazım. Bunlar ekonomiyi batırdı. Kaynakları da kuruttu” dedi. Babacan, “Fırıncı arkadaşlar, ‘İlk defa ekmek satış sayım düştü’ diyorlar. İnsanlar etten, sütten, balıktan değil, ekmekten tasarruf etmeye çalışıyorlar” ifadelerini “20 yıldır böyle bir dönem görmedik” diye cevapladı.

Haber Merkezi