Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a, “BRICS’i AB’ye alternatif olarak mı görüyorsunuz?” diye sordu.

Fidan’ın 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRİCS Dışişleri Bakanları toplantısına katılmasının ardından bir televizyon programında Türkiye’nin BRİCS üyeliğine ilişkin olarak, “BRİCS ile görüşmelerimizi, müzakerelerimizi yapıyoruz. BRİCS’nin AB’ye nazaran farklı ve güzel tarafa bütün medeniyetleri, ırkları bünyesinde barındırıyor olması. Biraz daha kurumsal hale dönüşebilirse ciddi fayda üretir” sözlerini hatırlatan Altıntaş, bu gelişmelerin ülkemizin BRİCS ile ilişkilerini yeniden gündeme getirdiğini söyledi. Altıntaş, TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde Fidan’a şu soruları yöneltti: “BRİCS ile ilişkilerimizde tam üyelik perspektifi bulunmakta mıdır? Hiçbir NATO veya OECD ülkesi henüz BRİCS’e katılmamıştır. Ülkemizin BRİCS üyeliği ile ilgili uluslararası örgütlerle mevcut ilişkileri arasındaki olası uyumsuzlukları nasıl bertaraf etmeyi planlıyorsunuz? BRİCS ve AB’yi karşılaştıran sözleriniz, iki örgütü birbirine alternatif olarak görmenizden mi kaynaklanmaktadır?” Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006’da, “BRIC” grubunu kurdu. 2011’de Güney Afrika’nın da katılmasıyla grubun adı “BRICS” oldu. ANKARA - MEHMET KARA

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