CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, İNFAZ DÜZENLEMESİNİN MEVCUT ŞEKLİYLE ÇIKMASININ ADALETSİZLİĞE sebep OLACAĞINI SÖYLEDİ.

AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerine cuma günü başlandı. Düzenlemede kapsam dışında bırakılan suçların bulunması tartışmalara sebep oldu. HDP ve CHP’li milletvekilleri düzenlemede bazı suçların kapsam dışında bırakılmasını eşitlik ilkesine göre hareket edilmediğini belirterek eleştirdi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, infaz düzenlemesinin mevcut şekliyle çıkması halinde adaletsizliğe sebep olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bu şekliyle çıkarsa şöyle bir garabet var, diyelim ki birisi yolsuzluk yaptı, rüşvet ve irtikâp suçundan 6 yıl mahkûm oldu, 6 yıl mahkûm oluyor, ama bir gün bile hapishanede yatmayacak, ama bir gazeteci yazı yazdı, o da 6 yıla mahkûm oldu, 3 yıl 6 ay hapis yatacak. Şimdi bu adalet mi?” ifadelerini kullandı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, HDP Sözcüsü Ebru Günay ise iktidarın infaz düzenlemesinde ayrımcılık yaptığını belirterek, “İnfazda eşitlik bu ülkenin vatandaşları için anayasal bir haktır” paylaşımı yaptı. Günay, Terörle Mücadele Kanunu’nda terör tanımının hiçbir belirsizliğe yer verilmeden yeniden yapılması gerektiğini ifade etti.