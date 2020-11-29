Bu muydu size oy verenlerin hayali?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kocaeli İl Kongresi’nde konuştu.

Cumhur İttifakı’nı eleştiren Babacan, “Yüzde 10’luk bir Genel Başkan’a hem devlet yönetimini hem de adeta kendi partilerinin anahtarını verdiler. Bir 3’üncü ortak daha var. Yüzde 1 oy bile alamayan, 28 Şubat karanlığının bir destekçisi de bugünkü iktidarın destekçisi olmuş. Diyor ki; ‘Benim de fikirlerim iktidarda’. Büyük ortağa soruyorum; Bu muydu vaktiyle size destek olmuş mazlumların hayali? Bu muydu size güvenip oy verenlerin görmek istediği? Gittiler geldiler, başka bir vesayetin altına girdiler Koalisyon dönemini bitireceğiz diye çıktıkları yolda, önden ittifaklar kuruyorlar. Sonra da oy oranına bakmaksızın yönetimde söz sahibi olmalarına sebep oluyorlar. Demokrasinin temel ilkeleriyle, ayarlarıyla oynuyorlar” diye konuştu.

Kocaeli - Anka