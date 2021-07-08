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8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Bu sistem milleti yoksulluğa mahkûm ediyor

08 Temmuz 2021, Perşembe
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Şimdi biri gelip bana, ‘Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi nedir?’ diye sorsa; zamdır, zulümdür, milletini yokluğa mahkûm etmektir derim” dedi.

Recep Gören - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye’nin, üç yıl öncesini bile, mumla arar olduğunu belirten Akşener, “Kayıt dışı ekonomi gibi, yüksek enflasyon gibi, ithalata bağımlılık gibi, Sayın Erdoğan da, artık Türkiye ekonomisinin yapısal bir sorunu haline gelmiştir. Ne son 10 yılda, ne son 5 yılda, ne de son 3 yılda yaşadıklarımızdan, tek bir ders dahi çıkaramadı. Öğrenmeye kapalı, akla ve bilime düşman, demokrasiyi de zayıflık olarak gören bu zihniyet, Türkiye’nin en büyük yapısal sorunudur. İşte o nedenle, Sayın Erdoğan gitmeden, Türkiye zenginleşemez. Sayın Erdoğan ve arkadaşları gitmeden, Türkiye özgürleşemez. Bu iktidar değişmeden, Türkiye düze çıkamaz. Bu değişimi ne kadar önce yaparsak, ülkemiz adına o kadar hayırlıdır. Türkiye, yeni bir sayfa açmamızı bekliyor” şeklinde konuştu.

Sabah söylediğini akşam yalanlıyor 

Partisinin Meclis Grup toplantısında konuşan Akşener, son dönemde yaşanan sorunlara Sayın Erdoğan’ın ruh hali de eklendiğini belirterek, “Sabah söylediğini akşam yalanlayan, 11 maaşlı kifayetsiz danışmanlarının elinde adeta oyuncak olan, ülkemizi de her fırsatta uluslar arası mecrada mahcup eden bir garip ruh haliyle karşı karşıyayız” diye konuştu. Akşener,  Erdoğan’ın Avrupa ülkelerinin aşıyı vatandaşlarına önce parayla yaptığını söyleyip, ardından da aksini ifade eden ettiğini ifade ederek, “Sayın Erdoğan düştüğü gülünç durumdan hiç utanmadı” diye konuştu.

Destek olmak yerine yeni maliyetler getirdi

Elektrik ve doğal gaza zamları eleştiren Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için, “Pandemi boyunca, iktidarın destek olmak yerine, daha da borçlandırdığı işletmelere, yeni maliyetler getirmek demek. Artan enflasyon, işsizlik, yoksulluk demek. Son üç yılda, elektriğe, 8 kere zam yapıldı. Ve yapılan toplam zam, yüzde 98.6 oldu. Doğal gaza da aynı dönemde, 13 kez zam yapıldı. Ve doğal gaz fiyatı, son üç yılda, yüzde 110 arttı. Temmuz 2018’de, 350 lira olan bir fatura, bugün artık 735 lira. İşte o nedenle, şimdi biri gelip bana, ‘Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi nedir?’ diye sorsa; zamdır, zulümdür, milleti yokluğa mahkûm etmektir derim. Bu ucube sistemin özeti, işte tam olarak budur” şeklinde konuştu. 

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