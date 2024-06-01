Bu vakıf neden kuruldu?

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu ile kurulacak vakıf için belirlenen amaçların tümünün Dışişleri Bakanlığının görev alanına girdiğini belirterek, eleştirilerde bulundu.

Şahin, Dışişleri Bakanlığı dışında bir vakfın kurulmasının yurt dışında ikili bir temsil durumu meydana getirmesi açısından ciddiyetsiz bir temayül ortaya çıkaracağını da söyledi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin “Acaba bu vakıf, ‘vakıf’ adı altında birtakım yasa dışı ekonomik faaliyetler de mi yapacak, insan merak ediyor. Bu girişim çok kurnazcadır ve çok tehlikelidir. Bu teklif, Dışişleri Bakanlığı’nı, sarayın ideolojik aparatı ve parti teşkilatı hâline getirme çabasının bir ürünüdür” dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de “Bunların Dışişleri’nin faaliyetlerini güçlendirmekle, personelin donanımını geliştirmekle hiçbir alakası yok. Açıkça bir ticari işletme, hatta işletmeler zinciri bir holding kuruluyor” diye konuştu.

Haber Merkezi