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18 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bürokratlara son çağrı

17 Ekim 2021, Pazar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya dâvet ediyorum” iletisiyle 4 dakikalık bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, “Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telâkki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, “18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal (yasa dışı) isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacak. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin. Size bunu yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet. Çünkü, Sadi’nin dediği gibi; zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır. Söylediklerimi özetlemem gerekirse; Türkiye devleti yeniden halkın devleti olma yoluna girmiştir. Kurumları bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler elbette ki hesap verecektir” ifadelerini kullandı.

2018’deki tablo tersine dönecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2018 yılında yapılan ilk seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koltuğa en yakın rakibine yaklaşık 10 milyon oy fark atarak oturdu. Muhalefete göre sistemin geçen 3 yılında tablo tersine dönüyor. Son aylarda yapılan birçok anket de Cumhur İttifakı partilerinin oylarında ciddî düşüşe işaret ediyor. Muhalefetin iddiası ise daha büyük. Gazete Duvar’ın haberine göre, 2022 kasım ayında ya da 2023 Haziran ayında yapılacak seçimde Erdoğan’ın 2018 seçimlerinin tersine 10 milyon fark yiyeceği iddiası dile getiriliyor.

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