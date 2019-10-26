CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün hizmet, rant için değil halk için olmalı; rant için değil çocuklar için olmalı; rant için değil ağaçlar için olmalı; rant için değil bizimle beraber bu kentte yaşayan diğer canlılar için de olmalı. Biz, hep beraber güzel bir kentte yaşamak isteriz. Bunu da birlikte sağlayacağız. Kararlılıkla, güzellikle, gülümseyerek; kin duymadan, öfke duymadan yapacağız. Güzellikleri İstanbul’dan bütün Türkiye sathına yayacağız.” dedi.

Kılıçdaroğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı’nın açılış törenindeki konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u, İstanbul’un sorunlarını, İstanbulluların beklentilerini bildiğini ve beklentilere uygun olarak İstanbul’un dokusunu bozmadan, tarihini ve kültürünü öne çıkararak hizmet etmek istediğini belirtti. Kırsalda yaşayanların yeşille bir arada olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şehre gelenlerin ise kaldıkları apartman dairelerinin her tarafının beton olduğunu, sokakların da asfaltla kaplandığını, çocukların oynayacakları bir alan bulunmadığını, çalışmayan bir kadının bütün hayatının dört duvar arasında geçtiğini anlattı. AA

Okunma Sayısı: 93

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.