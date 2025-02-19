“Çalıştay, devlet toplumla barışmalı mesajı verdi”

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, Diyarbakır’da düzenlenen “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı” sonuç bildirisine dönük yapılan eleştiriler hakkında konuştu.

Doğu meselesinin çözümü için Bediüzzaman'dan tarihi mesajlar

“Kürt Meselesine İnsanî Çözüm Çalıştayı” düzenlendi “Çalıştayın verdiği genel mesaj aslında devletin kendi toplumu ile barışması talebidir. Ancak statükocular, devletin kendi toplumu ile barışmasına asla izin vermek istemezler. Bunun doğru anlaşılmasını istemeyenler İstiklal Mahkemelerinin tekrar kurulması hevesine kapıldılar. Bu statükocular var oldukça Kürt meselesinin çözülmesini beklemek abesle iştigaldir” şeklinde cevap verdi. Diyarbakır - Anka

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