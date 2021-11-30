"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

30 Kasım 2021, Salı 19:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Letonya’nın başkenti Riga’da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Başkent Riga’daki Atta Kongre Merkezi’nde başlayan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde görüşen Çavuşoğlu ve Di Maio'nun, Türkiye-İtalya ilişkilerinin yanı sıra Libya ve Afganistan gibi bölgesel konuları ele aldığı bildirildi.

Çavuşoğlu, daha sonra NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın başlangıcında organize edilen aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Letonya’da düzenlenen iki günlük NATO toplantısında; Rusya, Belarus, Afganistan ve Batı Balkanlar’daki durum gibi konular görüşülüyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

AA

Etiketler: Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaş
Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Motorinde 44 kuruş indirim kararı

    'Filistin'deki ekonomik kriz şiddeti yeniden tırmandırabilir'

    Putin'den NATO'ya 'Ukrayna' uyarısı

    AKP'den asgari ücret açıklaması

    AB'nin tedbirleri omicron varyantıyla güncellendi

    Vaka sayıları hangi illerde arttı, hangilerinde azaldı?

    En ölümcül savaş bölgelerinde 200 milyon çocuk yaşıyor

    NATO Genel Sekreterinden Çin ve Rusya'ya tepki

    Yunanistan'da aşı olmayan 60 yaş üstüne para cezası verilecek

    Etkili fırtınanın devam ettiği İstanbul'da son durum?

    4 il için fırtına ve kar uyarısı

    Moderna'dan Omicron varyantına ilişkin açıklama

    Asgari ücret görüşmeleri bu yıl erken sonuçlanabilir

    Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

    İsrail'in tahrikleri bitmiyor - İşgali genişletmek için bir adım daha

    'Altın Top' ödülü yine Messi'nin oldu

    Metin Gürcan tutuklandı

    Kanser hastaları mağdur

    Engellilik, insan hakları temelinde ele alınmalı

    Liyakat tesis edilmeli

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Namaz kılmayan başörtülüler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP nereye gidiyor, CHP nereye geliyor!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İzmir-Payamlı okuma programı
    Süleyman KÖSMENE

    Tesbihat baskılarında Sadıkîn ifadesi
    Cevher İLHAN

    “Helâlleşme” takdir görürken
    Ahmet BATTAL

    İslam, teslim ve temsil
    Nejat EREN

    Gençliğimizi bekleyen tehlikeler
    Faruk ÇAKIR

    Vergi ve ceza zammı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.