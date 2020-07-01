CB kararnamesinde “üniversite” skandalı

Cumhurbaşkanı kararıyla Marmara Üniversitesi bünyesinde ‘Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi’ kurulması kararı, Cumhurbaşkanı’nın üniversite kurma yetkisi olmadığı tepkileri üzerine “sehven” denilerek düzeltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulmasına dair Cumhurbaşkanı kararları içerisinde Marmara Üniversitesi bünyesinde ‘Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi’ de kurulduğu ilân edildi. Mevzuata göre üniversite ancak TBMM’de yapılacak bir kanun ile kurulabilir. Cumhurbaşkanı ise sadece enstitü, fakülte kurabilir. “Üniversite içinde üniversite kurulması” gibi bir durum da yaratan bu mevzuata aykırı kararla ilgili Resmi Gazete’de düzeltme yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme ilanında, “30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/6/2020 tarihli ve 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki (1) sayılı listenin 11 inci sırasında sehven ‘Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi’ olarak yer alan ibare ‘Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir” denildi.

İmzaladığı kararı okumuyor mu?

Gazete Duvar’ın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan ‘üniversite’ kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özel şunları kaydetti: “Saray rejiminin ülkeyi taşıdığı başıbozukluk işte bu… Tayyip Erdoğan imzaladığı kararı okumuyor mu? Bu karara göre Marmara Üniversitesi’ne bağlı bir başka üniversite kuruluyor… Bu nasıl lakayıtlık!!! Resmi Gazete’de basılan kararın kontrol edilmediği bir rejim yarattınız!”