Cevad Zarif'ten nükleer anlaşma hakkında açıklama

İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer anlaşmanın uygulanması konusundaki soruna ilişkin, "Biz sadece petrolü satabilecek ve paramızı alabilecek durumda olmak istiyoruz." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, nükleer anlaşmanın uygulanması konusundaki soruna ilişkin, "Biz sadece petrolü satabilecek ve paramızı alabilecek durumda olmak istiyoruz." dedi.

Zarif, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, nükleer anlaşmanın iki ayağı olduğunu, birinci ayağın İran’ın nükleer programını yalnızca barışçıl amaçlarla kullanması, diğer ayağının da uluslararası toplumu ve özellikle anlaşmanın diğer taraflarını İran’ın dünya ile ticari ilişkilerini normalleşmesini sağlamaya zorladığını ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun, İran’ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini 15 kez onaylandığına işaret eden Zarif, ancak İran’ın dünya ile ticari ilişkilerinin normalleşmediğini ve bu ilişkilerin anlaşma öncesinden daha kötü olduğunu anlattı.

Zarif, "Biz sadece petrolü satabilecek ve paramızı alabilecek durumda olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerinin, sadece anlaşmayı desteklediğine dair açıklamalarla sınırlı kaldığını belirten Zarif, ancak ülkesindeki insanların işlerini ve gelirlerini kaybettiğini dile getirdi.