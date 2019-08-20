CHP'den 'güvenli bölge' açıklaması

Cumuhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile kurulması planlanan güvenli bölgenin Müşterek Harekat Merkezi'nin Şanlıurfa'da yer almasına tepki gösterdi.

CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak, güvenli bölgeye ilişkin, "Yapılan bu müzakerelerle ilgili olarak Meclisimize hiçbir bilgi verilmiyor. Meclisimizin bunlardan haberi yok. ABD ile Türkiye arasında güvenlikli bölge işini koordine edecek merkez neden operasyon bölgesinde değil de Türkiye toprakları üzerinde kuruluyor? Kim kimi kontrol, kim kimi koordine edecek?" diye konuştu.

Euronews Türkçe

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