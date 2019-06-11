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11 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

CHP'li Özkoç'tan yeni askerlik sistemi teklifi hakkında açıklama

11 Haziran 2019, Salı 14:52
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Askeralma Kanunu Teklifinde Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve MGK'nin onayı şartlarının 45. maddeye eklenmesi halinde itiraz etmeyeceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ve beraberindeki heyetle görüştü.

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Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özkoç, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin bir soru üzerine AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve askeri yetkililerle görüşerek çekincelerini ilettiklerini söyledi.

Yeni düzenlemenin en önemli maddelerinden birinin 45. madde olduğuna işaret eden Özkoç, "Bu madde 1970'li ve 1984 yıllarında olan bir madde ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldikten sonra bu madde güvencesiz kalmıştır, altı boşaltılmıştır. Bu madde Cumhurbaşkanına, 20 yaşın üstündeki, istediği herhangi bir topluluğa askerlikten muaf tutma yetkisi veriyor. Eski düzenlemede Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı şartı vardı ancak yeni teklifte Genelkurmay Başkanlığının teklifi ortadan kaldırılıyor. Bakanlar Kurulu zaten olmadığından doğal olarak bu şartta da ortadan kalkmış oluyor." diye konuştu.

Bu maddeye şerh koyduklarını dile getiren Özkoç, "Eğer Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve MGK'nin onayı şartları maddeye eklenirse Cumhurbaşkanına askerlikten muaf yetkisi verilebilir. Eğer düzenlemedeki maddeyi bu şekilde değiştirirse bizim bir itirazımız olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özkoç, bedelli askerlik konusunda rakamların telaffuz edilmesinin askerlik onuru açısından sıkıntılı bir durum olduğunu belirterek, yeni düzenleme ile bedelli askerliğin sistem içine yerleştirildiğini, bu konuda da çekincelerini ilettiklerini vurguladı.

Engin Özkoç, erken terhise bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlara da işaret ederek, şunları söyledi:

"Şu anda 250 bin olması gereken kadro yüzde 70 civarında. Türk Silahlı Kuvvetleri halen tam kadro ile çalışamazken bu yasanın çıkması durumunda kadro yüzde 30'a inmiş olacak. Yani erken terhislerden sonra askerdeki yükümlülerin sayısı yüzde 30'a inecek. Ortadoğu gibi sıkıntılı bir coğrafyada, ABD ve Rusya ile silah konusunda sıkıntı yaşadığımız bu dönemde ordumuzun sayısının azaltılmasının ne tür sonuçlar doğurabileceğine ilişkin çekincelerimiz var. Bu çekincelerimizi söyledik."

Bedelli askerlik konusunda parası olanın askerliği yapmaması ve sadece belirli bir kesimin bundan yararlanmasının söz konusu olmayacağını aktaran Özkoç, gelir durumuna göre bir kademelendirmenin yapılmasını önerdi.

AA

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