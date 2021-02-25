Çiftçi 20 kat fakirleşti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray programı kapsamında ilk olarak Yeşiltepe beldesini ziyaret ederek belde meydanında çiftçilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, çiftçinin 20 kat fakirleştiğini dile getirerek, “Araban olmayabilir, ama günde 3 öğün yemek yemek zorundasın. Bizi besleyecek olan kim? Çiftçiler. Her alanda üreten çiftçilere destek olmak zorundayız. Eğer bir ülke buğdayını, arpasını, mercimeğini, nohudunu, baklasını, canlı hayvanını, etini dışarıdan ithal ediyorsa o ülke iflâh olmaz” diye konuştu. Çiftçinin çalışmak, üretmek, ürettiğinin karşılığını almak, huzur içinde yaşamak istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, iktidarın bu imkânı sağlamadığını, bundan sonra da sağlamayacağını öne sürdü..

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