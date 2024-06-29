Çiftçiyi ürettiğine pişman ettiler

GÜRER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN BUĞDAYA MALİYETİN ALTINDA ALIM FİYATI VEREREK ÇİFTÇİYE “KEŞKE EKMESEYDİM.” DEDİRTTİĞİNİ SÖYLEDİ.

M. Yasin Aydın - Bursa

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada buğday taban fiyatının güncellenmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı ve “Çiftçi tüccara boğduruluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buğdaya maliyetin altında alım fiyatı vererek çiftçiye “Keşke ekmeseydim.” dedirttiğini söyleyen Gürer, “Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yılbaşından beri ithal buğdayla depoları doldurdu, hasat başladı, düşük alım fiyatı yetmedi, randevulu alım uygulamasının yanında hasat ettiğin ürünü ayağıma getir diyor, kırk beş günde de ödeme yapıyor; çiftçiyi tüccara boğduruyor” diye konuştu. Gürer şunları söyledi: “Hasat bitecek, çiftçiden ürün çıkacak, tüccardayken fiyat artacak; bu gidiş, iyi gidiş değil. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin kara gün dostu olmaktan çıktı, tüccar gibi davranıyor”