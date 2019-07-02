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'Çin'i ziyaretim küresel barışa yönelik sınamaların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor'

02 Temmuz 2019, Salı 22:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpekyolu ile birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin iş birliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping bir araya geldi.

Büyük Halk Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmeler, 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Şi ve Çin halkına teşekkür etti.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi ile son yıllardan sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye-Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpekyolu ile birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin iş birliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. 'Tek Çin' politikası, Türkiye için stratejik önemdedir. Çin'i ziyaretim bu defa küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Türkiye-Çin ilişkilerin güçlenmesi, bölgesel ve küresel istikrara da büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır."

Çin lideri Şi'den Türkiye ile iş birliğini güçlendirme vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi , görüşmede, iki ülke liderlerinin Japonya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldığını hatırlatarak bu ziyaret vesilesiyle ilişkileri geliştirmeyi umduklarını söyledi.

Pekin'de yapılan görüşmelere büyük önem verdiklerini belirten Şi, "Türkiye ve Çin yükselmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler. Karşılıklı stratejik güveni artırmalı, stratejik iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeli, kararlılıkla merkezinde Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası hukuk sisteminin olduğu uluslararası sistemi korumalı, çok taraflılığı ve uluslararası adaleti ortaklaşa savunmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Çin'in merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün olduğu uluslararası ticaret sistemi ve çok taraflılığın ortaklaşa koruması gerektiğini kaydeden Şi, "Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile ortak çıkar ve endişelerle, ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı temenni ediyorum." diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi ayrıca gelecek süreçte Çin-Türkiye stratejik ilişkilerini Türk tarafıyla planlayıp yönlendirmeye hazır olduklarını belirterek ikili ilişkilerin yanı sıra diğer gelişmekte olan ülkelerin çıkarını korumanın önemine vurgu yaptı.

Erdoğan onuruna verilen yemeğe katıldı

Daha sonra Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katıldı.

Büyük Halk Salonu'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de katıldı.

Erdoğan, resmi temaslarını tamamlamasının ardından "TC-TUR" uçağıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'den ayrıldı.

Türkiye'ye hareket etmek üzere Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Erdoğan'ı, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li ile diğer yetkililer uğurladı.

AA

Etiketler: türkiye, çin
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