Çocuklar, çadır sınıfa mahkûm

6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan veya hasar gören okulların yenilenmemesi öğrencileri çadır sınıflara mahkûm bıraktı.

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan veya hasar gören okulların yenilenmemesi ve öğrencilerin çadır sınıflarda eğitim görmeye devam etmesine sert tepki göstererek, eğitimde yaşanan altyapı eksikliğinin çocukların eğitim hakkını ihlal ettiğini belirtti. Yıkılan veya ağır hasar gören okulların yerine yeni binaların inşa edilmediğine ve bazı bölgelerde çocukların hâlâ çadır veya konteyner sınıflarda eğitim gördüğüne yönelik iddiaların endişe verici olduğunu belirten Altıntaş, eğitimde altyapı eksikliklerinin, deprem bölgelerinde yaşayan çocukların eğitim hakkını engellediğini ve sosyo-ekonomik eşitsizlikleri derinleştirdiğini dile getirdi.

Hak ihlallerinin önüne geçilmeli

6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde eğitim altyapısındaki eksikliklere dikkat çeken Altıntaş Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kapsamlı bir soru önergesi sundu. Altıntaş’ın önergesinde şu sorular yer aldı:

“Deprem bölgelerinde yıkılan veya ağır hasar gören toplam okul sayısı ve ilçelere göre dağılımı nedir? Okulların yeniden inşası için Bakanlık tarafından ayrılan bütçe ne kadardır ve bu bütçenin ne kadarı harcanmıştır? Yeni okulların tamamlanma takvimi nedir ve neden halen birçok okulun tamamlanmadığı ifade edilmektedir? Öğrencilerin çadır veya konteyner sınıflarda eğitim görmeye devam ettiği iddiaları doğru mudur? Bölgede eğitim gören öğrencilere ve öğretmenlere yönelik psiko-sosyal destek sağlanmakta mıdır? Depremden kaynaklanan öğrenim kaybının telafisi için Bakanlık tarafından bir program uygulanmakta mıdır? Deprem riski yüksek diğer illerde okul binalarının dayanıklılığı için yürütülen çalışmalar nelerdir?” Bu soruların cevaplanarak kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasının, eğitim hakkı ihlallerinin önüne geçilmesi ve öğrencilerin geleceğinin güvence altına alınması açısından kritik olduğunu söyleyen Altıntaş, eğitim altyapısının hızla güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

MEHMET KARA - ANKARA