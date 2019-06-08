Çözüm demokrasinin işletilmesinde

‘Çoban Ateşi’ hareketinin önde gelen isimlerinden Demokrat Parti Sakarya eski İl Başkanı Avukat Mehmet Mangıroğlu, “Tek çözüm yeri demokrasinin tüm kurallarıyla işlemesidir. Raydan çıkmış treni biz yoluna sokacağız” dedi.

Demokrat Partililer’in oluşturduğu ‘Çoban Ateşi’ hareketinin önde gelen isimlerinden Demokrat Parti Sakarya eski İl Başkanı Avukat Mehmet Mangıroğlu, eski Devlet Bakanı Nevzat Ercan, Demokrat Parti kurucularından Muharrem Ün, Demokrat Parti Sakarya eski İl Başkanı Avukat Nihat Nalbantoğlu ve demokrat kadrolarda görev almış birçok partiliyle Sakarya’da bir araya geldi. Partililerle bayramlaşan Av. Mangıroğlu burada yaptığı konuşmada, “Bayramlar böyle güzel hadiselere vesile oluyor. Bu görüntü, bu birliktelik demokrasinin güzelliğini ortaya koymaktadır. İnsanlar sosyal, siyasi olarak bir araya gelince bu birliktelikler nihai devam eder. Biz devam eden bir sürecin unsurlarıyız. Demokratlar ön teker, arka teker misali birbirlerini takip edecekler” diye konuştu.

Sorunlara kalıcı çözüm bulamıyorlar

“Bizim açacağımız yollardan gençler devam edecektir” diyen Mangıroğlu, “1946’da başlayan ve devam eden mücadele masal veya hikâye değildir arkadaşlarım. Tabi demokrasilerde bir süreç var. Sürecin devam ettiğini hep birlikte görüyoruz. Türkiye bugün sıkıntı çekiyorsa, bunun ana sebebi güçlü bir merkez sağ partinin olmamasıdır. Diğer radikal partiler düşüncelerini ortaya koysalar da Türkiye’nin sorunlarına kalıcı çözüm bulamıyorlar. Günlük politikalar yapıyorlar, onunla da bir yere varamıyorlar. Ortada ne sevgi ne saygı ne inanç ne örf ne de demokrasi kaldı. Demokrasiyi yerden ayağa kaldıracak şu çekirdek kadrolardır” ifadelerini kullandı.

Demokrasi demokrat kadrolarla gelecek

“Bizlerin demokrat kişiliğinde hiç bir ihanet var mı? Bakın geçmişimize… Hiç bir suiistimal var mıdır? Yıllardır kadrolarımız gönül rahatlığıyla birbirinin yüzüne, halkın gözüne bakabiliyor. Ancak bu günün yerel yöneticilerinden genele kadar hepsi diz boyu yolsuzluk ve onun sonucu olan yoksulluğa gidiyor. Bunların tek çözüm yeri demokrasinin tüm kurallarıyla işlemesidir. Raydan çıkmış treni biz yoluna sokacağız. Demokrasi ve Türkiye ilelebet payidar kalacaktır. Bu ancak demokrat kadrolarla olacaktır. Hiçbir eksiklik olmasın dimdik ayakta kalın. Alnınız açık bir şekilde meydanlarda yürüyün. Biz milliyetçi, muhafazakâr, demokratız. Bu sacayaklarını unutmayacağız. Birbirimize sarılıp kenetleneceğiz, saygı ve sevgide kusur etmeyeceğiz. Türkiye’nin düzeldiğini en yakın zamanda göreceğiz. Hiç umutsuzluk yok. Önce kendimize sonra yanımızdakine güveneceğiz. Dürüst, namuslu, ilkeli insanlarla demokrasiyi hedefine vardırmak, Türkiye’yi layık olduğu noktaya getirmek için mücadele edeceğiz. Daha iyi günlere kavuşmak dileğiyle.”

Türkiye raydan çıkmış tren gibi yamuk gidiyor

“Biz ölmedik, buradayız, hep de böyle dimdik ayakta kalacağız” diyen Mangıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “İhtilaller, muhtıralar, hadiseler, ihanetler karşısında ümidimizi kırmayacağız. 72 yaşıma geldim geçenlerde Celal Bayar’ın yeni çıkan bir kitabını okudum.

Demokrat Parti Sakarya eski İl Başkanı Avukat Mehmet Mangıroğlu

Bu yaşımda dahi yeni bir şey öğrendim. Bizlere onların mücadelelerinin daha fazlasını yapmak düşüyor, asla ve kat’a yılmayacağız. Hedefimiz daha rahat, daha müreffeh bir Türkiye, biz herkesi birlikte kucaklayacağız. Türkiye raydan çıkmış bir tren gibi yamuk gidiyor. Bir düzene ihtiyaç var. Bizler demokrasiye yürekten inanan bu kadrolar, bu kadroların evlatları bu davayı devam ettirecektir.”

HABER: HÜSEYİN ZIRHLIOĞLU-SAKARYA