Çözüm zamları durdurmakta

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Maaşı arttırmak çözüm değil, çözüm zamları durdurmaktır.” dedi.

Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur.” açıklamasını hatırlatarak, “‘Açlık, yoksulluk, pahalılık yok, insanlar sıkıntı içerisinde değiller.’ diyor. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm vatandaşlarımıza soruyorum, Devlet Bahçeli doğru mu söylüyor? Bir kişi ‘Hayır doğru söylemiyor.’ diyor. Kim der? Cumhur İttifakı’ndan bir kişi, Numan Kurtulmuş. ‘Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı bir süreç var. Bu süreçte hayat pahalılığını azaltmak için de gayret sarf ediyoruz’ diyor. Büyük ittifak diyor ki ‘Hayat pahalılığı var, bundan kaçamıyorum.’ Devlet Bahçeli de diyor ki ‘Türkiye’de böyle bir tablo yoktur.’ Türkiye’deki bu yaşanan tabloyu gizlemek için o kadar büyük bir çelişki olabilir mi?” dedi. Memur maaşlarında yapılacak iyileştirmeye de değinen Özkoç, “Memur maaşlarında bir iyileştirme yapacaksınız. Peki bunu bir lütuf gibi mi sunmanız gerekiyor? Asgari ücretli aç mı kalacak? Milyonlarca insan beklenti içerisinde. Maaşı arttırmak çözüm değil, çözüm zamları durdurmaktır.” diye konuştu.