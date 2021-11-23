Cumhur İttifakı iflas etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, döviz kurunda yaşanan ani yükseliş başta olmak üzere ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milleti günden güne yokluğa mahkûm eden bu düzensizliğin sebebi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni gösteren Erdem, şöyle konuştu: “Bunun nedeni hiç kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göre dizayn edilen, hiçbir denetim mekanizması olmayan, tüm yetkileri tek adamın elinde toplayan ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Tek bir kişiyi hem Merkez Bankası Başkanı, hem Ekonomi Bakanı, hem Başbakan, hem Cumhurbaşkanı ve daha sayabileceğimiz onlarca makamın başına getiren bu garabet sistem ülkemizi batma noktasına getirmiştir.” Gazete Duvar’ın haberine göre, erken seçim çağrısı yapan Erdem, “Tüm bu sürece bakıldığında açık ve net ki, çok önceleri miadı dolan Cumhur İttifakı bugün iflâs etmiştir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi