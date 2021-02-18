Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Erdoğan, telefon görüşmesinde, Dağlık Karabağ’da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade etti. Ortak Merkez'in görevini başarıyla icra ettiğini belirten Erdoğan ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini bildirdi. Suriye meselesini çözüme kavuşturmanın önemini vurgulayan Erdoğan, Libya’da barış ve istikrar fırsatının heba edilmemesi gerektiğini belirtti. AA

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