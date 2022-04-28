Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

İstanbul'da öldürülen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayet davasının devredilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği iddiası doğrulandı.

Uluslararası haber ajansları iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Ancak Türkiye'den bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kral Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. 2018 yılında muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğu'da öldürülmesinin ardından iki ülke arasında ilişkiler gerilmişti. Türkiye'de cinayete ilişkin dava açılmış ve Suud yönetimi sert şekilde eleştirilmişti. Riyad yönetimi ise Ankara'ya üstü kapalı ambargo uygularken, Türkiye'nin ihracatı durma noktasına gelmişti. Ancak Türkiye'nin cinayet davasını Suudi Arabistan'a devretmesinin ardından ikili ilişkiler hızla düzelmeye başladı. Euronews Türkçe

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