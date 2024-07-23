Daha büyük felâket olur mu?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün hocası Prof. Dr. Edhem Eldem ABD’ye gitme kararı almasını değerlendirirken, “Türkiye’nin yetişmiş insan gücünü bilinçli ‘yıldırma’ politika ve uygulamalarıyla yurtdışına kaçırın sonra da ülkede utanmadan kalkınmaktan, büyümekten, rasyonel politikaya dönmekten, liyakatten, hukuktan ve demokrasiden bahsedin... Bir ülke için bundan daha büyük felaket ne olabilir ki?” diye sordu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, “Ha hayret AKP, az kaldı köküne kibrit suyu dökmeye memleketin… İktidarınız döneminde yandaş vakıflarınızın kurduğu Üniversiteler başta olmak üzere bir tane Boğaziçi Üniversitesi’nin niteliğinin yakınından geçecek kurum oluşturacak akıl ve vizyon ortaya koyamamışsınız, şimdi Boğaziçi Üniversitesini ‘ele geçireceğiz’ diye ilimden nasibini almamış bir Rektör eliyle kurumun içini boşaltıyorsunuz!” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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