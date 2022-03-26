Davutoğlu AKP’lilere seslendi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Şahit ol ya Rab” notuyla yaptığı videolu paylaşımda AKP’li seçmene seslendi.

Davutoğlu, “İşkenceye sıfır tolerans ile başladığımız yolculuktan, insanların sokak ortasında şiddete ve işkenceye tabi tutulduğu noktaya gelindi. Bir yüzükle başlayan siyasi yolculuk hesabı verilemeyen büyük servetlerle sürdürülüyor. Sizin analarınızın ak sütü gibi helal oylarınız 90’lı yılların aktörlerine güç devşirilmesi için kullanılıyor. Güç yozlaşmasına kapılmamış değerli AK Partili kardeşlerim burada tarihi görev ve sorumluluk size düşüyor. Bu kötü gidişe destek vermeyin, korkmayın ve saflarımıza katılın(...) Vicdanınızla konuşun ve ayağa kalkın. Sizden bizi değil, hakikati ve adaleti savunmanızı istiyorum. Değerlerimizin ve bu değerlerin kaybolmasından yüreği yanan vefakâr ve mazlum kitlelerin sözcüsü olmanızı istiyoruz” dedi.