Davutoğlu: Bahçeli “17-25’ten aklansınlar” dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Anmet Davutoğlu, Akit TV’ye konuk oldu.

Davutoğlu, 7 Haziran 2015 seçimi sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle kolisyon görüşmesi yapmak için gittiğinde Bahçeli’nin kendisine verdiği cevapla ilgili şunları söyledi: “Ben Bahçeli’ye koalisyon için gittiğimde önüme koyduğu ilk maddelerden birisi 17-25’ten aklansınlar sonra konuşalım olmuştu. Saatini 17:25’e ayarlayıp o saat önünde Can Dündar ile poz veren de Sayın Bahçeli’dir” ifadesini kullandı. Davutoğlu, gündeme gelen darbe tartışmalarının ardından “Bir darbe tehdidi var mı?” sorusuna ise “Onu Cumhurbaşkanı’na soracaksınız. Bu soruları bana bu kadar rahatlıkla sorduğunuz göre ümit ederim Cumhurbaşkanı’na da sorarsınız. Bir gün davet edin, bu açıklıkta sorabilirseniz, ben de dinlemek isterim” dedi.