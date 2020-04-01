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2 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Davutoğlu: Devlet yardım eder

01 Nisan 2020, Çarşamba 17:00
Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak tedbir almada Türkiye’nin geç kaldığını, krizin kötü yönetildiğini söyledi.

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “bağış yapma” çağrısını eleştiren Davutoğlu, “Sosyal devlet yardım istemez, yardım eder. Zekâtları devlet isterse Hazine’nin boş olduğu şüphesi doğar. Bütçe, örtülü ödenek bugünler için vardır. Evin içini yakan ekonomik krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım” dedi. Davutoğlu, cezaevlerinden erken tahliye paketinin “ayrımcı” bir yaklaşımla düzenlenmesini eleştirdi.

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