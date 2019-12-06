AKP'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinden ayrılık haberi geldi.

Eski Milletvekili İhsan Özkes, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin kurucuları arasında yer alacağını açıklamıştı. Özkes bugün yaptığı açıklamada kararından vazgeçtiğini duyurdu. Kararını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyuran İhsan Özkes'in paylaşımı şöyle: "Eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım."

Okunma Sayısı: 565

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.