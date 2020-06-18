Demirel eserleriyle milletin gönlünde yer etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, Türkiye’ye kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edindiğini belirtti.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel’in vefatının beşinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Süleyman Demirel’i rahmetle anan Erdoğan, mesajında, “Siyasî yaşamı ve kişiliği ile Türk siyasetinde iz bırakan Süleyman Demirel, ülkemize kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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