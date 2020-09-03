Demokrasi ve hürriyet istiyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yapılan araştırmalarda gençlerin demokrasi ve özgürlük istediğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Z Kuşağı’na mensup genç sayısının yaklaşık 13 milyon olduğunu ifade ederek bir sonraki seçimde 7 milyon gencin oy kullanacağını söyledi. Tekin oy kullanacak gençlerin seçmen sayısının yüzde 20’sine tekabül ettiğini belirterek, siyaset erbabının genç kesimden nasıl oy alacaklarını düşünmeye başladığını ifade etti. Tekin ‘Z kuşağı raporu’nda seçmen sayısının yüzde 20’sine takabül eden gençlere yönelik değerlendirmesini şöyle yaptı: “Araştırmalar ortada. Z Kuşağı’na mensup genç sayısı yaklaşık 13 milyon. Bir sonraki seçimde 7 milyon genç ilk kez oy kullanacak. 13 milyon genç az değil, toplam seçmenin yüzde 20’sine tekabül ediyor. İstediklerini hükümete getirir, istediklerini de hükümetten indirirler. Hesap böyle açık olunca siyaset erbabı eline kalemi, kâğıdı aldı ‘Biz bu Z Kuşağı’ndan nasıl oy alacağız’ diye düşünmeye başladı. AKP, malûm, Z Kuşağı’nın kalbini çalmak için dört aşamalı bir plan açıkladı.”

AKP’nin gençlerden oy alma ihtimali zayıf

Tekin, “Gençlere soruyorlar, ‘Sizin için en önemli şey nedir, 1’den 10’a kadar puanlar mısınız?’ Gençlerin en önem verdiği şey, Düşüncelerini özgürce ifade edebilmek. Ortalama verdikleri puan 8,4. Yani gençler açıkça demokrasi istiyor, özgürlük istiyor, kendi hayatlarını istedikleri gibi yaşayabilecekleri, kimsenin kimseye karışmadığı, ceberut anlayışa karşı çıkıyor. Özgürlük ve adaletin ekonomik kalkınmanın temeli olduğunu kavramış, sosyal medya sayesinde kendi fikrini özgürce ifade etmeye alışmış bir gençliğimiz olduğuna dikkat çeken Tekin şöyle devam etti: “Muhafazakâr gençler de, sosyal demokrat gençler de, birlikte yaşamı önemsiyor, hayatın gerçek sorunlarına gerçek çözümler istiyor. Bu şartlarda AKP’nin gençlerden oy alma ihtimali zayıf” dedi.

En önemli sorun siyasî partiler kanunu

Bütün partilerde tek adam diktası olduğunu söyleyen Tekin şu ifadelere yer verdi: “En önemli sorun Siyasi Partiler Kanunu. Kimin Belediye Başkan adayı, belediye meclis üyesi adayı veya milletvekili olacağına neticede tek bir kişi karar veriyor. Gençler bunu kabul edilemez buluyor. Kendi emekleri, fikirleri ve çalışkanlıkları ile bir yere gelmek istiyorlar. Objektif, açık kurallar arıyorlar. Kimseye baş eğmek, boyun eğmek, bir kişiye dalkavukluk yaparak makam mevki sahibi olmak istemiyorlar. İkinci büyük sorun, siyasi partilerin hiyerarşik yapısı. Militarist, tepeden aşağı örgütlenen parti yapıları gençlerin kendi düşüncelerini özgürce ifade etmesine izin vermiyor. Gençlere verilen tek görev bayrak asmak, afişleme yapmak olunca da gençler bununla tatmin olmuyor.”

Adil bir Türkiye’nin temeli gençliktedir

İnsanların özgür, adil bir şekilde yaşadığı, fırsat eşitliğinin korunduğu bir ülke olma hayali vermeden ve buna inandıramadan gençleri kazanma ihtimalinin zayıf olduğunu ifade eden Sözcü’nin haberine göre, Tekin şunları söyledi: “Üçüncü önemli sorun, söylemlerimiz gençlere hitap etmiyor. 1970’lerin kavga ortamında büyüyen, radikal söylemleri sahiplenen, kutuplaştırıcı siyaset tarzı ‘Başkalarının düşüncelerini özgürce ifade etmesini’ temel bir değer olarak kabul eden, tüm yaşama biçimlerine saygılı gençlere hitap etmiyor.” Türkiye’de siyasi partilerin genel manada doku yenilemesine ihtiyacı olduğunu belirten Gürsel Tekin açıklamasını şöyle tamamladı: “Yeni değerleri, bakış açıları, küresel dünyaya olan entegrasyonları ile Z Kuşağı Türkiye için bir şanstır. Onların desteği, enerjisi ve gücüyle evrensel manada bir demokrasiyi tesis edebilir, yeni bir toplumsal sözleşme kurabilir, karşı karşıya olduğumuz büyük sorunları da aşabiliriz. Diyebilirim ki özgür, adil, ekonomisi kalkınmış bir Türkiye’nin temeli gençliktedir.”