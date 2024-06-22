Denetim ve önlemler artırılmalı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hububatta hasat sonrası oluşan sap kalıntılarının yakılması nedeniyle tarlalarda toprak dokusunun zarar gördüğünü ve son günlerde orman yangınlarına da yol açtığının görüldüğünü belirterek anız yakmaktan tarla sahiplerinin vazgeçmesi ve denetimlerin bu bağlamda artırılmasını gerektiği çağrısında bulundu.

Son günlerde artan orman yangınlarının çeşitli nedenlerle oluştuğunu ve bu yangınlarda insan etkisinin yüksek olduğunu vurgulayan Gürer, Bakan’ın açıklamasına göre 2024 yılının başından bugüne kadar 881 orman yangını ve 670 tarım yangını olmak üzere toplam 1551 yangın yaşandığını belirtti. Artan hava sıcaklıkları ile yeni orman yangınlarının da olası olduğunu ifade eden Ömer Fethi Gürer, orman yangınlarının büyük ölçüde insan hatası ve yanlışları sonucu ortaya çıktığını ve bu bağlamda eğitim, denetim ve önlemlerin artırılmasının öneminin yadsınamaz olduğunu söyledi. İstanbul - Sedat Serdar

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