Depremzedeler alt yapısız konteynerlarda yaşıyor

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, elektriği kesilen depremzede esnafın ve her yağışta su içinde kalan konteyner sorununu gündeme taşıdı.

Güzelmansur, “Hatay’da depremde iş yerleri yıkılan esnafa prefabrik çarşı, iş yerleri verildi ve elektriğini iki, üç yıl devletin ödeyeceği söylendi. Tabii, seçimden önceydi bu; seçim bitti, sözler unutuldu. Şimdi, esnafa ‘Ya abonelik al, ya da elektriğin kesilir.’ deniliyor. Aboneliği almayan esnafımızın elektriği kesildi” dedi.

Güzelmansur şöyle konuştu: “Hatay’da depremden on sekiz ay geçmiş olmasına rağmen insanımız insani barınma mücadelesi veriyor. 188 bin Hataylı hemşehrim hâlâ 21 metrekarelik konteynır alanlarında yaşıyorlar ama gelin görün ki bu konteynır kentlerde ne zaman yağmur yağsa konteynır kentleri su basıyor; çoğunun altyapısı yok, su tahliye boruları yok, doğru dürüst kanalizasyon sistemi yok. Ne zaman yağmur yağsa konteynerler su geçiriyor, depremzede vatandaşımın eşyaları su içinde kalıyor çünkü konteynerler sağlam firmalardan değil yandaş firmalardan temin edildi. Buradan yetkililere sesleniyorum: Konteyner kentlerin altyapısını derhâl düzeltin. Konteynerlerin su izolasyonunu yaptırın, depremzedeyi artık anlayın.”

İstanbul - Aslan Özdemir