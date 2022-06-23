Dev binalarla ekonomi kurtulmaz

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi’ni eleştirdi.

Cesur, “İstanbul kendine ait ve övündüğümüz bir büyük dünya şehri iken dünyanın sayılı finans merkezleri arasında yer alamamıştır ve sorumlusu da yangından mal kaçırmayı çare sanan bir anlayışın Türkiye’yi yirmi yıldır içine soktuğu fasittir. Bu teklifle bu fasitten çıkaramaz, dev binalar yaparak ekonomiyi ayağa kaldıramazsınız” dedi. Cesur, özetle şunları söyledi: “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi planı, 2009’da Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan planla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir proje olarak önümüzde ve emlakçılık ve gayrimenkul sektörüne sıkışmış, böyle bir hedefteki bir altyapı projesi sadece. İstanbul kendine ait ve övündüğümüz bir büyük dünya şehri iken dünyanın sayılı finans merkezleri arasında yer alamamıştır ve sorumlusu da yangından mal kaçırmayı çare sanan bir anlayışın Türkiye’yi yirmi yıldır içine soktuğu fasittir. Bu teklifle bu fasitten çıkaramaz, dev binalar yaparak ekonomiyi ayağa kaldıramazsınız.”

Ankara - anka