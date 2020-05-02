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DEVA Partisi: İktidar ülkeyi OHAL anlayışı ile yönetmekte ısrar etmektedir

02 Mayıs 2020, Cumartesi 19:19
Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Adalet Partisi (DEVA) olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan 3 kanunu Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesini memnuniyetle karşıladı. Türkiye’nin OHAL’in üzerinden iki sene geçmesine rağmen normalleşme ve demokratikleşme sürecine giremediğini savunan DEVA Partisi “İktidar ülkeyi OHAL anlayışı ile yönetmekte ısrar etmektedir.” eleştirisinde bulundu.

AYM, polise sanal takip yetkisi verilmesi, terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olduğu iddia edilen medya kuruluşlarının lisans başvurularının otomatik olarak reddedilmesi ve işe alınacak sözleşmeli personel hakkında güvenlik soruşturması yapılmasını öngören üç düzenlemeyi iptal etmişti. Yüksek Mahkeme, olağanüstü hâl döneminde çıkarılan üç düzenlemeyi temel haklar ve demokratik toplumun gereklilikleri açısından anayasaya aykırı buldu.

AYM’nin iptal ettiği düzenlemeler: Polise sanal takip yetkisi

AYM tarafından iptal edilen hükümlerden ilki, polise verilen sanal takip yetkisi. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na eklenen düzenleme ile polise, sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma, sanal ortamda araştırma yapma yetkisi verilmişti. AYM ise polise verilen bu geniş yetkiyi, zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve kişisel verilerin korunması hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

RTÜK’ün “terörden” dolayı lisans yetkisi de iptal

AYM, ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerince iltisaklı veya irtibatlı olduğu Millî İstihbarat Teşkilâtı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarının lisans başvurularının RTÜK tarafından otomatik olarak reddedilmesini öngören kuralı da Anayasa’ya aykırı buldu. Yüksek Mahkeme, söz konusu kuralı; olası keyfilikleri önleyecek yasal güvenceleri içermemesi ve başvuruları değerlendiren idare ile işlemleri denetleyecek mahkemelere takdir yetkisi verilmemesi neticesinde ifade ve basın özgürlüklerini orantısız olarak sınırlandırdığı gerekçesiyle iptal etti.

Güvenlik ve arşiv soruşturmasına da iptal

AYM kamu iktisadi teşebbüslerine sözleşmeli olarak işe alınacak personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik kanun hakkında da iptal kararı verdi. Anayasa Mahkemesi söz konusu hükmü, kişisel verilerin keyfi olarak işlenmesinin sınırlarını açıkça çizmediği ve olası kötüye kullanmalara karşı yeterli güvence sağlamadığı gerekçesiyle Anayasa’ya aykırı buldu.

DEVA Partisi yaptığı yazılı açıklamada “iktidarın anayasasızlaştırma ve hukuksuzlaştırma politikasına karşı, Anayasa Mahkemesinin hukukun üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlükleri koruma görevi çerçevesinde verdiği bu kararları memnuniyetle karşıladığını” bildirdi.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: iktidar, OHAL, DEVA Partisi
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